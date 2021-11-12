Улан-Удэ, , 07:22 — REGNUM В Бурятии показатели суточного прироста случаев заражения коронавирусом достигли максимума с конца июля 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано 215 новых носителей.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 176 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 65 548, из которых 47% приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 58 210 человек, в том числе 364 за последние сутки.