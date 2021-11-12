Асунсьон, 12 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Сборная Чили одержала победу над командой Парагвая в матче отбора на чемпионат мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

На 56-й минуте сборная Чили забила мяч, который был засчитан как автогол вратаря парагвайской команды Антони Сильвы.

На сегодняшний день сборная Чили занимает четвёртое место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2022, на счету команды 16 очков. Сборная Парагвая идёт на восьмом месте с 12 очками.

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