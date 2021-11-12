Кито, 12 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Сборная Эквадора одержала победу над командой Венесуэлы в матче отбора на чемпионат мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Skratos1983 Эквадор

Единственный гол в матче забил защитник эквадорской команды Пьеро Инкапье на 41-й минуте.

На сегодняшний день сборная Эквадора занимает третье место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2022, на счету команды 20 очков. Сборная Венесуэлы идёт на десятом месте с семью очками.

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