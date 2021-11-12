Лима, 12 ноября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в матче отбора на чемпионат мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

В составе сборной Перу голы забили нападающий Джанлука Лападула и полузащитники Кристиан Куэва и Серхио Пенья.

На сегодняшний день сборная Перу занимает седьмое место в турнирной таблице южноамериканского отбора ЧМ-2022, на счету команды 14 очков. Сборная Боливии идёт на девятом месте с 12 очками.