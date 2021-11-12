Екатеринбург, , 07:12 — REGNUM Базовые школы РАН в Екатеринбурге получат гранты на развитие. Финансовую поддержку окажут гимназиям № 2 и 9, а также лицею № 110 имени Л.К. Гришиной. Об этом сообщает администрация города.

Деньги Canal3.md

Базовые школы РАН — это совместный проект Академии наук и Министерства просвещения РФ. Он призван увеличить приток в науку талантливых детей и воспитать новое поколение ученых.

Названные школы получат по 1 миллиону рублей каждая. Субсидии предоставит министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

Директора школ, которым достались гранты отметили, что важно правильно использовать предоставленные средства. Они отметили, что потратят субсидии на новое оборудование для кабинетов биологии, химии и физики.

Благодаря проекту ученики базовых школ РАН смогут не только проводить ряд исследований, но и оценивать свои результаты в научной работе. Кроме того, у ребят появится возможность участвовать в школьных сообществах под руководством именитых ученых.