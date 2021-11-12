Киев, 12 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Минобороны Украины до сих пор не решило вопросы с обеспечением жильём военнослужащих, которые покинули Крым в 2014 году, заявила 11 ноября на пресс-конференции депутат Верховной рады Елена Хоменко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

По её словам, без крыши над головой после выхода на пенсию могут остаться даже высокопоставленные украинские офицеры.

«Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», — сказала Хоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, свой вопрос группа офицеров ВМС Украины попыталась решить ещё в 2018 году. Тогда они обращались к президенту Петру Порошенко с просьбой решить проблему с жильём, однако остались неуслышанными.

В 2014 году, после референдума в Крыму, на котором за вхождение в состав России высказалось более 96% избирателей, большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Часть военнослужащих выполнила приказ руководства и ушла на Украину.