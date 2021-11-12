Москва, 12 ноября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Контроль за работами по дезинфекции предложил ужесточить Роспотребнадзор совместно с Минздравом и Минфином. Об этом 12 ноября сообщает газета «Известия».

Николай Хижняк ИА REGNUM Дезинфекция в Краснодаре

В настоящее время идёт доработка документа, так как пока неизвестно, кому и на какой срок специалисты Роспотребнадзора предлагают выдавать лицензии на данный вид деятельности. Перечень предложений по законопроекту будет направлен в Минэкономразвития по итогам уже состоявшегося публичного обсуждения законопроекта.

Работу компаний, осуществляющих дезинфекцию, предлагается сделать лицензируемой. Ужесточить контроль за данной сферой деятельности Роспотребнадзор предложил после трагедии в Москве. Тогда в начале сентября текущего года вся семья отравилась арбузом, купленным в магазине, где накануне была проведена дезинфекция.

В результате отравления погибли два человека. Токсикологи обнаружили на арбузах остатки химического средства для дезинфекции. Было установлено, что обработка помещений была проведена с нарушениями, это могло стать причиной отравления людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в томском магазине отраву для грызунов выложили рядом с луком.