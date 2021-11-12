Хельсинки, 12 ноября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в первом матче Кубка Карьяла, первого этапа Евротура. Встреча завершилась со счётом 0:3.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

В составе финской команды шайбы забросили нападающие Харри Песонен, Миро Аалтонен и Валттери Фильппула.

13 ноября сборной России предстоит провести матч со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.

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