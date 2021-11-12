Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на проспекте Ленина ночью 12 ноября произошёл крупный пожар. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.

Dave Hogg Пожар

Сообщение о возгороании поступило пожарным в 03:22 по местному времени. На площади 500 кв. метров оказались повреждены деревянная опалубка, а также утеплитель на кровле стилобатного этажа строящегося здания.

Пожар тушили 26 человек. В 03:47 очаг локализовали, а в 06:10 возгорание было ликвидировано.