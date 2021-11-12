Мадрид, , 07:01 — REGNUM Научный сотрудник музея Прадо Ана Гонсалес Мозо включила картину «Спаситель мира» в каталог картинной галереи как произведение, «приписываемое» Леонардо да Винчи, и исключила его из числа тех, которые были написаны итальянским художником. Об этом пишет агентство EFE.

Леонардо да Винчи. «Спаситель мира». 1499-1500 гг

В 2017 году картина была продана за 450 миллионов евро, и её авторство было окружено спорами.

Агентство также напомнило о книге «Леонардо и копия «Моны Лизы» в музее Прадо» — каталоге, в котором мадридский музей приводит результаты исследований копии «Моны Лизы» из своей коллекции, открытой в 2012 году, и системы работы в мастерской художника, где множество художников работали, копируя и перенимая его стиль.