Благовещенск, , 07:01 — REGNUM В Амурской области была предотвращена продажа мяса, в котором обнаружена африканская чума свиней. Продукцию встретили и направили на анализ специалисты Россельхознадзора региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ветеринарии Приамурья.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Были основания полагать, что продукция компании «Агрофуд» из Белгородской области может быть инфицирована вирусом АЧС. Поэтому, когда в электронной системе появилась информация о том, что товар данного предприятия направляется в Амурскую область, было принято решение продукцию задержать и провести необходимые исследования», — рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В четырёх пробах специалисты обнаружили геном вируса АЧС. Мясо уничтожат, а вагоны, в котором его транспортировали, продезинфицируют.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Амурской области сложилась сложная ситуация с АЧС. Африканская чума свиней была обнаружена в девяти населённых пунктах региона. Всего зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.