Благовещенск, 12 ноября 2021, 07:01 — REGNUM В Амурской области была предотвращена продажа мяса, в котором обнаружена африканская чума свиней. Продукцию встретили и направили на анализ специалисты Россельхознадзора региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ветеринарии Приамурья.
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В четырёх пробах специалисты обнаружили геном вируса АЧС. Мясо уничтожат, а вагоны, в котором его транспортировали, продезинфицируют.
Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Амурской области сложилась сложная ситуация с АЧС. Африканская чума свиней была обнаружена в девяти населённых пунктах региона. Всего зафиксировано 23 случая, только один из них — в дикой природе.