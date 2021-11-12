Бразилиа, , 06:58 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 188 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 на бразильской территории выросло до 610 224 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 15,3 тыс. носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили 21 924 598 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что за минувшую неделю в Бразилии в среднем выявляют более 10 тыс. зараженных и фиксируют в среднем 222 смерти среди пациентов с COVID-19. При этом республика до сих пор занимает второе место по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. По этому показателю Бразилию опережают лишь Соединенные Штаты.