Южно-Сахалинск, 12 ноября 2021, 06:58 — REGNUM В Южно-Сахалинске в ночь на 12 ноября произошёл пожар в жилом одноэтажном доме, пострадали три ребёнка. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, девять человек из сгоревшего дома в настоящее время находятся в пункте временного размещения «Ласточка». Состояние детей (от 1,5 до трёх лет), которые были доставлены в детскую областную больницу с отравлением угарным газом, оценивается как удовлетворительное.
Всего в доме барачного типа проживали 24 человека. По факту пожара организована прокурорская проверка.
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