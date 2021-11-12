Южно-Сахалинск, 12 ноября 2021, 06:58 — REGNUM В Южно-Сахалинске в ночь на 12 ноября произошёл пожар в жилом одноэтажном доме, пострадали три ребёнка. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в своём Telegram-канале.

Пожар
Пожар
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«Сегодня ночью от пожара пострадал одноэтажный дом на улице Мира, 426Б. Было эвакуировано 22 человека, госпитализировано трое детей».
Валерий Лимаренко

По словам губернатора, девять человек из сгоревшего дома в настоящее время находятся в пункте временного размещения «Ласточка». Состояние детей (от 1,5 до трёх лет), которые были доставлены в детскую областную больницу с отравлением угарным газом, оценивается как удовлетворительное.

Всего в доме барачного типа проживали 24 человека. По факту пожара организована прокурорская проверка.

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