Тегеран, , 07:02 — REGNUM 11 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой о тенденциях развития двусторонних связей и вопросах, представляющих взаимный интерес на региональном и международном уровнях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коснувшись хороших политических отношений между Ираном и Алжиром, министр иностранных дел Ирана выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Амир Абдоллахиан охарактеризовал недавнюю встречу представителей торговой палаты двух стран как плодотворный шаг и отметил, что проведение подобных встреч создаст хорошую почву для повышения уровня торговых отношений между двумя странами.

Он также рассказал о том, что Алжир проголосовал против членства Израиля в Африканском союзе. Министр иностранных дел Ирана высоко оценил данный шаг и заявил, что страна действовала мудро и логично. Амир Абдоллахиан также приветствовал усилия Алжира по возвращению Сирии в Лигу арабских государств являются ценными.

Он выразил надежду, что предстоящая встреча Лиги арабских государств принесет выгоду исламской умме.