Тобольск, Тюменская область, 12 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске к августу 2023 года построят Центр гимнастики. Новый спортивный объект по замыслу архитекторов спроектирован в виде гимнастической ленты, сообщает пресс-служба губернатора тюменской области.

Пресс-служба губернатора Тюменской области

Атлетический манеж построят в седьмом микрорайоне на ул. Нефтехимиков. Вместимость тобольского Центра гимнастики составляет 450 человек. Запланирован просторный спортивный зал с телескопическими трибунами на 350 мест, помещения для занятий хореографией, спортивной и фитнес-аэробикой, силовыми видами спорта. Предусмотрены проектом парковка и буфет. Для людей с инвалидностью будет работать специальный лифт.

Тендер на строительство Центра гимнастики выиграла компания «Титан-Профиль». Стоимость объекта — 700 млн рублей.