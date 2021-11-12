Глазго, Великобритания, , 06:54 — REGNUM Конференция ООН об изменении климата (COP27) пройдет в 2022 году в Египте, заявил ее председатель COP26, член правительства Великобритании Алок Шарма на пленарном заседании собрания в шотландском Глазго.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, следующее мероприятие должна была представлять одна из стран Африки и связи с этим выбрали египетскую территорию. Кроме того, Шарма сообщил, что после этого конференция ООН по климату (COP28) пройдет в 2023 году в ОАЭ — в государстве, представляющим Азиатско-Тихоокеанский регион.

Климатическая конференция ООН в Глазго (COP26) открылась 31 октября и завершается 12 ноября. В ней приняли участие представители почти 200 стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября США и Китай приняли совместную декларацию по климату в рамках конференции СOP26. Глава ООН Антониу Гутерреш поприветствовал принятие соглашения.

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