Тегеран, , 07:04 — REGNUM В ходе консультаций министерства иностранных дел Сенегала и посольства Исламской Республики Иран в Дакаре (Сенегал) обеими сторонами был подписан меморандум о сотрудничестве между торговыми палатами Бандар-Аббаса и Дакара. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 ноября.

Ссылаясь на 50-летие со дня установления дипломатических отношений между Ираном и Сенегалом, посол Исламской Республики Иран в Дакаре Мохаммад Реза Дешири заявил, что развитие сотрудничества Ирана с африканским континентом является одним из приоритетов иранского правительства.

Он отметил, что на повестке дня стоит дальнейшее укрепление сотрудничества путем подписания меморандума о сотрудничестве в связи с возможностями иранского порта Бандар-Аббас в области сельского хозяйства, рыболовства и судостроения, а также значительным транзитным потенциалом Дакара.

Указав на сотрудничество между провинцией Хормозган (Иран) и Дакаром в области торговли и инвестиций, он сообщил, что обе страны также намерены рассмотреть взаимодействие в области продовольствия, здравоохранения, энергетики, горнодобывающей промышленности и религиозного туризма.