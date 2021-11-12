Тегеран, , 06:55 — REGNUM 11 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об успешном решении проблемы, с которой сталкиваются иранские грузовики, направляющиеся в Армению, поскольку отныне они могут использовать новую альтернативную дорогу Татев — Агвани для проезда в Ереван. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Как сообщает Mehr News со ссылкой на Арменпресс, премьер-министр заявил: «Таким образом, иранским грузовикам теперь не нужно оплачивать таможенные пошлины при транзите через Азербайджанскую Республику».

Он также отметил, что после запуска новой дороги на юге Армении в качестве альтернативы дороге Горис — Капан, которая находится под контролем Азербайджана, странам удалось облегчить перевозку иранских грузов.

Пашинян заявил, что Ереван решил построить альтернативную дорогу для преодоления проблем, вызванных с августа 2021 года проверками граждан Армении и иранских легковых и грузовых автомобилей на определенном участке дороги Горис — Капан.