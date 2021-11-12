Тегеран, , 07:05 — REGNUM 11 ноября генеральный директор департамента министерства иностранных дел Ирана по Западной Азии Расул Мусави призвал движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользоваться существующей возможностью, чтобы принять принять совместные заявления соседних стран по ситуации в Афганистане для разрешения кризиса в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави указал на заявление, принятое в ходе третьего Диалога по региональной безопасности. Он написал в своем аккаунте в Twitter, что два предыдущих заявления, принятые в Тегеране и Исламабаде, очень близки по смыслу с последним заявлением, так как представляют схожие требования и призывы.

Далее иранский представитель подчеркнул, что в настоящий момент существует прекрасная возможность для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спасти страну и афганский народ от кризиса, сосредоточив внимание на положениях совместных заявлений.

9 ноября в Дели стартовал «Диалог по региональной безопасности в Афганистане» с участием соседей Афганистана и государств Центральной Азии. В мероприятии приняли участие Иран, Россия, Индия, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.