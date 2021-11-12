Мадрид, , 06:49 — REGNUM Состоявшийся на испанской Менорке 89-й Совет по историческому наследию предложил окончательно передать «Голову молодой женщины» авторства Пабло Пикассо в коллекцию Центра искусств Королевы Софии. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на минкультуры Испании.

Картина Пабло Пикассо «Голова молодой женщины». 1906 г

Эта картина хранится в Центре искусств с 2015 года, когда она была изъята с судна, принадлежащего Хайме Ботину — банкиру, пытавшемуся вывезти произведение искусства из страны.

Это решение Совета по историческому наследию означает, что одна из «немногих существующих в мире работ Пикассо «госольского» периода» будет включена в государственные коллекции Испании.