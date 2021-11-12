Нью-Йорк, США, , 06:49 — REGNUM Россия никогда не планировала и не планирует вторгаться на Украину, заявил 11 ноября журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Российские миротворцы Mil.ru

Таким образом он опроверг публикацию агентства Bloomberg о том, что в Москве якобы существует некий план вторжения в соседнюю страну.

«Никогда не планировали, не вторгались и не собираемся делать этого, если нас не спровоцирует Украина или кто-то ещё», — сказал российский дипломат, отметив, что такая позиция Москвы продиктована необходимостью защищать собственный суверенитет в условиях, когда из Киева поступает множество угроз.

Похожей угрозой он назвал американские военные корабли в Чёрном море, которые «действуют очень близко».

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