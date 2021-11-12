Тегеран, , 06:54 — REGNUM 11 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 127 809, причем 123 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 123 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 127 809», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 7 539 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1323 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 656 447 пациентов из общего числа 6 019 947 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В докладе подчеркивается, что 3582 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 55 500 300 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.