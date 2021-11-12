Тегеран, 12 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. 11 ноября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что выход из региональных проблем заключается в локальных подходах стран и сотрудничестве для разрешения кризисов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в кулуарах третьего Диалога по региональной безопасности в Нью-Дели (Индия), Шамхани отметил различные проблемы, с которыми сталкивается регион, включая терроризм, военное вторжение, оккупацию и нелегальную миграцию.

Он подчеркнул, что решение афганского кризиса заключается в продолжении межафганского диалога и формировании в стране инклюзивного правительства.

«Исламская Республика Иран с обеспокоенностью следит за развитием событий в Афганистане и их негативными последствиями, затрагивающими жизнь афганского народа», — сказал Шамхани.

Иранский представитель также заявил:

«Расширение связей между Ираном и Россией во всех областях, в частности в области безопасности и совместной борьбы с терроризмом, играет определяющую роль в региональной стабильности».

Патрушев выразил удовлетворение растущими связями между Ираном и Россией и сообщил, что региональное сотрудничество — это не вопрос выбора, однако неизбежный путь к устойчивой безопасности в регионе.