Тегеран, , 06:47 — REGNUM 11 ноября министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламская Республика Иран сыграла ключевую роль в восстановлении мира и стабильности в соседнем Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шах Махмуд Куреши в беседе со специальными представителями Китая и России в Исламабаде высоко оценил сотрудничество Ирана со своими соседями и позитивную роль страны в решении афганской проблемы.

В своем выступлении Куреши подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества между заинтересованными сторонами в мирной жизни Афганистана, включая соседей и ключевых игроков в регионе, для достижения общей цели мира, стабильности и прочной безопасности.

Он призвал международное сообщество принять незамедлительные меры по оказанию всеобъемлющей помощи афганскому народу, а также совместными усилиями преодолеть гуманитарный кризис и оказать экономическую поддержку.

«Исламабад является решительным сторонником продолжения консультаций с региональными субъектами, особенно с основными соседями Афганистана, чтобы помочь решить проблемы страны», — заявил министр иностранных дел Пакистана в своем обращении к государственным СМИ.