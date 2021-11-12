Тегеран, 12 ноября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. 11 ноября атташе по культуре Исламской Республики Иран Навид Расули и глава Института Махтумкули в Туркменистане Давуд Оразсахедов на встрече подчеркнули важность расширения культурного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Встреча состоялась в Институте языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули при Академии наук Туркменистана. В ходе переговоров обе стороны обсудили потенциальные возможности сотрудничества.

Расули отметил: «Тот факт, что в Институте Махтумкули хранятся тысячи арабских, персидских и тюркских рукописей, свидетельствует об исторических и культурных связях между Ираном и Туркменистаном».

Он также подчеркнул, что изучение и публикация этих ценных документов послужат обмену знаниями между двумя странами и помогут расширить культурное сотрудничество.

Атташе по культуре Ирана предложил институту подписать соглашение с Национальной библиотекой Ирана или Центром организации библиотек, музеев и документов для дальнейшей совместной работы над рукописями.

В другом месте встречи Оразсахедов заявил, что Институт Махтумкули готов сотрудничать с атташатом Ирана по культуре с целью организации научных и культурных конференций.