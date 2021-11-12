Тегеран, 12 ноября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. 11 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что возвращение всех сторон к своим обязательствам является важным и ведущим принципом на переговорах по СВПД, которые должны быть возобновлены в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сообщил в твиттере, что визит его заместителя Али Бакери в три европейские столицы в преддверии переговоров по СВПД прошёл успешно.

Он также объявил о готовности заключить выгодное соглашение в Вене, где Исламская Республика Иран собирается провести переговоры с Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией в конце ноября текущего года.

«В эти дни доктор Бакери ведет успешные переговоры в Европе. За столом переговоров в Вене мы готовы заключить хорошее соглашение. Возвращение всех сторон к своим обязательствам является важным и ведущим принципом», — сообщил глава МИД Ирана.