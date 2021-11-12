Сеул, , 06:43 — REGNUM Власти Южной Кореи временно снизили налог на топливо, чтобы сдержать рост цен из-за повышения стоимости нефти на международном рынке, сообщает агентство Рёнхап.

АЗС

По его данным, правительство решило на 20% снизить налог на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ. Мера будет действовать до конца апреля 2022 года.

Таким образом стоимость литра бензина в республике снизится с 820 вон до 656. При этом местные регуляторы предполагают, что потребители заметят снижение цен лишь в ближайшие две недели. Агентство отмечает, что, как правило, автозаправочные станции быстро реагируют на повышение цен на нефть на мировом рынке, что сказывается на стоимости топлива в республике.