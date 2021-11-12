Тегеран, 12 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. 11 ноября заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Бакери прибыл в Лондон на третьем этапе своего европейского турне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бакери возглавляет дипломатическую делегацию. Иранский представитель собирается встретиться со своим британским коллегой, а также другими официальными лицами Великобритании, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы.

Обмен мнениями о возобновлении переговоров в Вене (Австрия) с целью отмены бесчеловечных санкций США против Ирана также стоит на повестке дня в рамках визита иранского дипломата.

«Мы не пожалеем усилий для продвижения наших национальных интересов, включая отмену незаконных санкций», — заявил Бакери.

Иран и остальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), неофициально известного как иранская ядерная сделка, намерены возобновить переговоры о возможном возвращении США к сделке 29 ноября.