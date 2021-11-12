София, , 06:48 — REGNUM Кандидат в президенты Болгарии Лозан Панов 11 ноября прибыл в Северную Македонию, по его словам, чтобы протянуть руку дружбы и снизить агрессивность риторики в отношениях между двумя странами.

Болгария Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил о желании «воззвать к разуму и построить мост к нормальному диалогу».

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По словам Панова, вступление Северной Македонии в ЕС соответствует национальным интересам Болгарии, а дурные отношения между двумя странами дестабилизируют все Западные Балканы. Политик подчеркнул, что те люди, которые все еще хотят построить Югославию Броза Тито и Болгарию Тодора Живкова должны покинуть диалог и позволить людям объединиться. Подход к диалогу между двумя странами, практиковавшийся в последние два года, Панов назвал несерьезным.

Напомним, Болгария уже полтора года блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

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