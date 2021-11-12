В реестр пострадавших от извержения вулкана в Испании внесено более 900 лиц
Мадрид, 12 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В едином реестре пострадавших от извержения вулкана на испанском острове Пальма зарегистрировано 921 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщает агентство EFE.
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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания
Из этого числа 208 заявлений были поданы в электронном виде, а 713 — путем физической регистрации.
Подача физических заявлений происходила преимущественно в офисе в Лос-Льянос-де-Аридане.