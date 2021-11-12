Мадрид, 12 ноября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В едином реестре пострадавших от извержения вулкана на испанском острове Пальма зарегистрировано 921 физическое и юридическое лицо. Об этом сообщает агентство EFE.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Из этого числа 208 заявлений были поданы в электронном виде, а 713 — путем физической регистрации.

Подача физических заявлений происходила преимущественно в офисе в Лос-Льянос-де-Аридане.