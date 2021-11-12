Вольфсбург, Германия, , 06:39 — REGNUM Сборная Германии одержала победу над командой Лихтенштейна в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 9:0.

Германия

В составе немецкой команды по дублю оформили нападающие Лерой Зане и Томас Мюллер. Ещё по голу забили Илкай Гюндоган, Марко Ройс и Ридле Баку.

Кроме того, игроки сборной Лихтенштейна Даниэль Кауфман и Макс Гопель забили в свои ворота.

Сборная Германии ранее досрочно вышла на ЧМ-2022, команда набрала 24 очка. За вторую путёвку в группе J борются команды Северной Македонии, Румынии и Армении.