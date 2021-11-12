Пекин, , 06:37 — REGNUM В Китае, на границе провинций Гуйчжоу и Сычуань, 12 ноября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение Martin Luff

Землетрясение произошло в 09:50 по местному времени (04:50 мск). Его эпицентр располагался в 89 километрах к юго-востоку от города Ибинь (около 242 тыс. жителей) провинции Сычуань. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Южной Кореи зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,1.

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