Мадрид, , 06:34 — REGNUM Глава правительства Испании Педро Санчес отправляется 12 ноября в Париж, чтобы принять участие в конференции, посвященной будущему Ливии. Об этом пишет агентство EFE.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

В мероприятии также примут участие другие мировые лидеры и политики, такие как президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Камала Харрис.

Это будет не единственное событие в программе испанского премьера в столице Франции. Он также примет участие в церемонии празднования 75-летия ЮНЕСКО и в мероприятии в поддержку кандидатуры мэра Парижа Анн Идальго на пост президента Франции.