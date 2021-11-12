Киев, 12 ноября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Украина будет сталкиваться с проблемами, пока она зависит от России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 ноября в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его мнению, идея о том, что обе страны должны быть вместе, является заблуждением.

«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — сказал секретарь.

Чиновник считает, что РФ якобы будет использовать эту зависимость в своих целях. Он также полагает, что на энергетический кризис, который вскоре ударит по Украине, будет влиять Россия.

«До тех пор, пока мы будем зависеть от них хотя бы на йоту, мы будем иметь очень серьезные проблемы. Они сразу этими проблемами будут пользоваться. Тот кризис, который сегодня приближается, во многом будет зависеть от того, как господин Путин распорядится своим энергоресурсом», — добавил Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Алексей Данилов заявил, что РФ может применить против Украины меры «энергетического терроризма», но в Киеве готовы к таким действиям Москвы.