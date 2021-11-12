Петропавловск-Камчатский, 12 ноября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Столб пепла высотой 5,3 километров над уровнем моря выбросил вулкан Карымский, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН пепловый шлейф от вулкана протянулся на 56 км к северо-востоку от вулкана. KVERT 3установила для вулкана оранжевый цветовой код опасности доя авиации. Пеплопада в жилых районах зарегистрировано не было.

По данным МЧС по региону, это уже третье извержение пепла на Карымском за прошедшую неделю. Высота предыдущего, наиболее сильного пеплового выброса составила 4,5 км над уровнем моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пеплового столба вулканом Карымский на высоту 4,5 км.