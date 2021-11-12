Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5300 метров
Петропавловск-Камчатский, 12 ноября, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Столб пепла высотой 5,3 километров над уровнем моря выбросил вулкан Карымский, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН пепловый шлейф от вулкана протянулся на 56 км к северо-востоку от вулкана. KVERT 3установила для вулкана оранжевый цветовой код опасности доя авиации. Пеплопада в жилых районах зарегистрировано не было.
По данным МЧС по региону, это уже третье извержение пепла на Карымском за прошедшую неделю. Высота предыдущего, наиболее сильного пеплового выброса составила 4,5 км над уровнем моря.
Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе пеплового столба вулканом Карымский на высоту 4,5 км.