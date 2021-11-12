Трнава, Словакия, , 06:32 — REGNUM Сборная Словакии сыграла вничью с командой Словении в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 18-й минуте полузащитник сборной Словении Миха Зайц открыл счёт. На 57-й минуте защитник словенцев Миха Блажич был удалён с поля, а в ворота команда был назначен пенальти, который реализовал словацкий хавбек Ондрей Дуда.

На 62-й минуте словенцы, играя в меньшинстве, вышли вперёд — отличился защитник Миха Мевля. Тем не менее, словакам удалось уйти от поражения благодаря голу форварда Давида Стрелеца на 74-й минуте.

Сборные Словакии и Словении набрали по 11 очков и делят третье и четвёртое места. Лидирует в группе сборная России с 22 очками, второй идёт Хорватия с 20 очками.