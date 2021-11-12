Мадрид, , 06:29 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес встретился с президентом Межамериканского банка развития (IDB) Маурисио Клавером-Кароне, которому он передал желание Испании возглавить поддержку Латинской Америки со стороны Европы. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пресс-службу правительства.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Наша страна всегда будет лидировать в Европе в поддержке Латинской Америки. Увеличение ресурсов для региона является приоритетной задачей», — сказал Санчес.

По его словам, Испания «является ключевым игроком в этом процессе, учитывая наш естественный уклон в сторону Латинской Америки, а также благодаря тому влиянию, которое мы можем оказать на остальных наших европейских партнеров».