Мадрид, 12 ноября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес встретился с президентом Межамериканского банка развития (IDB) Маурисио Клавером-Кароне, которому он передал желание Испании возглавить поддержку Латинской Америки со стороны Европы. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пресс-службу правительства.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Наша страна всегда будет лидировать в Европе в поддержке Латинской Америки. Увеличение ресурсов для региона является приоритетной задачей», — сказал Санчес.

По его словам, Испания «является ключевым игроком в этом процессе, учитывая наш естественный уклон в сторону Латинской Америки, а также благодаря тому влиянию, которое мы можем оказать на остальных наших европейских партнеров».