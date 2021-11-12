Москва, 12 ноября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Значительный рост стоимости зимнего дизельного топлива на товарных биржах связан с ажиотажным спросом трейдеров, сообщили 11 ноября в пресс-службе Минэнерго России.

Дизельное топливо

«Складывающаяся динамика оптовых биржевых цен связана с растущим ажиотажем со стороны топливных трейдеров, стремящихся заполнить свои нефтебазы в ожидании роста спроса», — сказал представитель министерства.

Он добавил, что свой вклад в подорожание зимнего дизеля вносят сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на нефть.

По данным Минэнерго, с начала ноября на биржевых торгах в России реализуется по 34,5 тыс. тонн зимних сортов дизтоплива за сутки, что на 50% превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года. При этом в стране увеличивается объём производства топлива: в настоящее время он составляет 108,6 тыс. тонн в сутки (+3,6% к 2019 году).