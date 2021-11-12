Новосибирск, , 06:26 — REGNUM За неуплату алиментов житель новосибирского города Купино привлечён к обязательным работам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Долг Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мужчина участие в жизни своего несовершеннолетнего ребёнка не принимает, оплату алиментов не производит, ведёт асоциальный образ жизни. Судебный пристав-исполнитель неоднократно выезжал по месту жительства должника, но застать его дома не удавалось. Опрос соседей тоже результата не давал, — рассказали в ведомстве. — На днях было установлено предполагаемое место нахождение неплательщика. Ранним утром, должник не ожидая визита судебных приставов сам открыл двери. В результате нарушитель был доставлен в отделение, где в отношении него составлен протокол».

По постановлению судьи, ему назначены обязательные работы, сроком на 50 часов. В ближайшее время он будет направлен на уборку улиц города.