Пекин, , 06:25 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назначил трех новых послов в других страна, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

В соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) или китайского парламента, Чэнь Чжихун был назначен послом в Мали, сменив на посту Чжу Лиина.

Линь Сянъян был назначен послом в Доминике, сменив Лу Куна. Го Хайянь был назначен послом в Кооперативной Республике Гайана, сменив Цуй Цзяньчуня в этой должности.