Тирана, , 06:50 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3230 человек выявили 625 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 579 пациентов. Об этом сообщило вечером 11 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Банк Албании. Тирана Liridon

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 191 440 случаев заражения коронавирусом, 180 229 человек излечились, скончались 2978 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8233, из них около половины — 4301 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 166 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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