Париж, 12 ноября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI призвал участников IV Парижского форума мира консолидировать усилия международного сообщества, чтобы мир «вышел более сплоченным и сильным» из пандемии.

Ruben Ortega Филипп VI

В видеообращении, направленном участникам мероприятия, монарх подчеркнул необходимость продолжения работы прошлогоднего форума, который подчеркнул «необходимость солидарности» на международном уровне для противостояния кризису коронавируса.

Парижский форум мира начал свою работу 11 ноября.