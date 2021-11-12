Король Испании призвал участников Парижского форума мира к консолидации
Париж, 12 ноября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Король Испании Филипп VI призвал участников IV Парижского форума мира консолидировать усилия международного сообщества, чтобы мир «вышел более сплоченным и сильным» из пандемии.
Ruben Ortega
Филипп VI
В видеообращении, направленном участникам мероприятия, монарх подчеркнул необходимость продолжения работы прошлогоднего форума, который подчеркнул «необходимость солидарности» на международном уровне для противостояния кризису коронавируса.
Парижский форум мира начал свою работу 11 ноября.