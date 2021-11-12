Чанша, Китай, , 06:20 — REGNUM Китайские мохнорукие крабы весом 438 кг были в среду экспортированы самолетом в Найроби, столицу Кении впервые за всю историю, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Краб ID 12019

Этой сделке способствовала вторая Китайско-Африканская торгово-экономическая выставка, состоявшаяся в сентябре в центральной китайской провинции Хунань. После серии санитарных проверок и экспортных процедур первая партия пресноводных крабов вылетела из Чанши, столицы провинции Хунань, через местный аэропорт рано утром 9 ноября (по пекинскому времени).

По данным местной таможни, крабы были выведены в озере Дунтин, втором по величине пресноводном озере Китая. Товар прибыл в Найроби около полудня 10 ноября (по пекинскому времени). Они были маркированы и выпущены на рынок после таможенного оформления.

Согласно контракту, ожидается, что в течение года в африканский город будет экспортировано еще от 3 до 4 тонн озерных крабов. У китайцев есть обычай есть крабов осенью, когда мясо считается самым вкусным. Эта традиция восходит к династии Хань (202 — 220).

Крабы считаются благоприятными водными гадами в Китае, так как китайское слово для обозначения краба — «се», схоже по произношению с китайским же словом «се» или «спасибо».