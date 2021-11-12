Москва, , 06:20 — REGNUM В пятницу, 12 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололедица, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Скоро зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 13 ноября в Москве облачно, местами небольшие осадки. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер западный, северо-западный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +0… +5 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В субботу, 13 ноября, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области +0… +5 °C, облачно, местами небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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