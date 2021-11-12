12 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, , 08:45 — REGNUM



Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

Пресс-служба МИД Франции сообщила, что министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан встретился со своими азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Он провел с ними сначала раздельные, а затем совместные переговоры под патронатом Минской группы ОБСЕ. Важно отметить, что, хотя Франция является одним из сопредседателей группы, на прямой контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств конфликтующих сторон она вышла только год спустя после прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. При этом Ле Дриан обозначил желание «содействовать активизации диалога между сторонами в интересах долгосрочного мира на Южном Кавказе». Он отметил, что «Франция выступает за активные усилия сопредседателей Минской группы ради достижения этой цели».

Кстати, это была вторая встреча глав МИД Азербайджана и Армении после второй карабахской войны при посредничестве МГ ОБСЕ. Первая состоялась в Нью-Йорке в кулуарах общих прений 76-й сессии Генассамблеи ООН. Обозначим еще один важный момент. Ле Дриан, комментируя итоги своих переговоров с Байрамовым и Мирзояном, заявил, «что мы продолжаем наши усилия по установлению прочного мира», повторяя фактически то, что говорил Париж ранее. Подписанное 9 ноября 2020 года трехстороннее мирное соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое остановило войну в Карабахе, Париж оценивает как «документ промежуточного значения», и теперь речь идет об усилиях, направленных на подготовку «долгосрочного устойчивого соглашения» при посредничестве Минской группы. Ереван поддерживает такую позицию, заявляя, что хотя режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается, однако, как говорил премьер министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в январе нынешнего года, «к сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, остается еще очень много вопросов, один из которых — статус Нагорного Карабаха». По его же словам, «Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ».

Нагорный Карабах. Mil.am

Что касается Баку, то он негативно отнесся к перспективам реанимации деятельности сопредседателей Минской группы, считая, что после победоносной для него войны «карабахского конфликта больше не существует», а сопредседатели в постконфликтный период должны заниматься исключительно проблемами гуманитарного характера. Напомним, в декабре прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что миссия МГ ОБСЕ себя не оправдала и надобности в ней более нет. Но он и не требовал роспуска группы, предлагая коренным образом изменить ее мандат. Алиев подчеркивал, что «участие международных посредников может быть полезно, но не в вопросе разрешения конфликта, так как конфликт уже разрешен». Поэтому временами казалось, что азербайджанские власти либо поставят вопрос о лишении Франции статуса одного из сопредседателей Минской группы в силу того, что в период карабахской войны Франция, как считают в Баку, откровенно занимала проармянскую позицию, либо заявят о своем выходе из переговорного формата при посредничестве МГ ОБСЕ. Но ничего такого не происходит. Интрига тут в том, что Баку принял посредничество Минской группы, соглашаясь на встречи с армянской стороной под патронажем МГ ОБСЕ, хотя в государственных азербайджанских изданиях эта международная структура разносится в пух и в прах. Но теперь по каким-то своим особым соображениям Алиев решил не выводить конфликт из сферы компетенции мировой дипломатии, не стал портить отношения с Францией и пошел на сотрудничество с Минской группой.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Причины изменения своей политики на этом направлении Баку не называет. Поэтому на этот счет существуют только версии. Судя по всему, Алиев не верит в скорое появление нового переговорного формата «3+3» (Россия, Турция, Иран и Азербайджан, Армения и Грузия), который предложил турецко-азербайджанский тандем. По предложенной схеме в случае реализации этого проекта за скобками переговоров оказалась обладающая международным мандатом МГ ОБСЕ. Более того, в случае выхода Азербайджана из переговоров под эгидой Минской группы, одна из стран-сопредседателей могла инициировать принятие Советом Безопасности резолюции, которая нивелировала бы определенные итоги победоносной для Азербайджана второй карабахской войны. Напомним, что в последние дни этой войны именно Франция добивалась в Совбезе ООН принятия резолюции о прекращении боевых действий в Карабахе, однако ее заблокировала Великобритания. Поэтому можно предполагать, что Баку получил из Лондона сигнал о том, что повторить еще раз такой маневр в СБ ООН уже не получится из-за позиции США, которые поддерживают возобновление работы МГ ОБСЕ. Наконец, Азербайджану не удалось достигнуть того, чтобы Москва после появление соглашения 9 ноября 2020 года дистанцировалась от других сопредседателей и самостоятельно продолжала посредническую миссию на карабахском направлении.

Атака по позициям Нагорного Карабаха. Война. 2020г Mod.gov.az

Так что азербайджанской дипломатии предстоит в переговорном формате при посредничестве Минской группы нелегкая дуэль, ведь Минская группа считает, что существует необходимость достижения «окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования» нагорно-карабахского конфликта», и не отказалась от закрепленного в прежних документах принципа уважения права нации на самоопределение. В заявлении МГ ОБСЕ по этому поводу говорится, что конфликт должен быть урегулирован «на основе известных сторонам элементов и принципов». Именно в таких политических условиях и при таких обстоятельствах Франция, как одна из стран-сопредседателей Минской группы, выступает в роли модератора по организации диалога между Баку и Ереваном. И главная проблема для конфликтующих сторон заключается в готовности и способности «согласовать структурированную повестку, отражающую их приоритеты», на что может понадобиться немалое время и усилия. Так наряду с трехсторонним форматом Москва — Баку — Ереван и соглашением от 9 ноября 2020 года появляется еще один формат с участием МГ ОБСЕ, что создает для всех участников игры возможности для определенного маневрирования.

Россия на определенном этапе, не дезавуируя своего участия в МГ ОБСЕ, заняла нейтральную позицию, полагая, что реализация положений соглашения 9 ноября 2020 года, особенно в части разблокирования коммуникаций в регионе, создаст благоприятный политический и психологический фон для улучшения взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией. Но теперь и ей придется принимать решение по части вопроса о статусе Нагорного Карабаха «в рамках координации действий сопредседателей». Правда, как всегда, многое при этом остается за кулисами. Россия как постоянный член Совбеза ООН и одна из сопредседателей Минской группы может столкнуться с нештатной ситуацией. Но определенная ясность появится только тогда, когда сопредседатели МГ ОБСЕ выложат на стол готовящийся ими пакет предложений по урегулированию конфликта. На наш взгляд, он должен включать в себя ликвидацию предпосылок для возникновения нового конфликта в Карабахе посредством создания условий для роста взаимного политического доверия конфликтующих сторон и соблюдения официальных обязательств, обозначенных в трехстороннем мирном соглашении Россия — Азербайджан — Армения. Правда, вряд ли сейчас удастся вернуться к обсуждению Мадридских принципов, и на этом направлении сопредседателям предстоит структурировать продолжение мирного диалога, четко разделить их на две линии, отдав естественный приоритет проблемам войны и мира и поставив на второе место остальные гуманитарные дела.

Если не будет устойчивого прогресса по первой линии, обсуждение остальных вопросов теряет смысл. Не исключено, что Франция в формате МГ ОБСЕ предложит Баку и Еревану заключение широкого мирного соглашения, после чего могут последовать определенные действия с двух сторон, вплоть до дипломатических отношений друг с другом. Париж спустя год после второй карабахской войны готов играть первую скрипку в новых переговорах по Нагорному Карабаху. Посмотрим, насколько успешной окажется такая миссия.