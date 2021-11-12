Пекин, , 06:13 — REGNUM Представитель материкового Китая призвал Соединенные Штаты прекратить свои ошибочные заявления и поведение в отношении Тайваньского вопроса, прекратить посылать ошибочные сигналы силам «независимости Тайваня» и прекратить нарушать мир и стабильность в Тайваньском проливе, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Китай и Тайвань DrRandomFactor

Пресс-секретарь Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь сделала эти замечания в ответ на замечания госсекретаря США Энтони Блинкена относительно Тайваня. Правительство США должно предпринять конкретные действия для соблюдения трех совместных коммюнике Китая и США, сказал Чжу.

Она также предупредила руководство Демократической прогрессивной партии на Тайване, что любые действия по сговору с иностранными силами в целях достижения «независимости» потерпят неудачу.