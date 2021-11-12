Спасск-Дальний, Приморский край, 12 ноября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Несколько автобусов без пассажиров обстреляли из пневматического оружия неизвестные злоумышленники в Приморском крае. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Инцидент произошёл в городе Спасск-Дальний. В полицию поступила информация об обстреле неизвестными окон автобусов из пневматического оружия. В момент происшествия пассажиров в автобусах не было. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и личности причастных к стрельбе. Кроме того, идёт оценка материального ущерба, нанесённого компании-перевозчику. Сотрудники полиции обратились к возможным очевидцам произошедшего с просьбой обратиться в дежурную часть МО МВД России «Спасский».

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