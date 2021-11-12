Пекин, , 06:10 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 80 пунктов до 6,4065 юаня за доллар США 12 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

По данным Китайской системы торговли иностранной валютой, на спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

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