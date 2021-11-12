Пекин, 12 ноября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 80 пунктов до 6,4065 юаня за доллар США 12 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Юань

По данным Китайской системы торговли иностранной валютой, на спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.